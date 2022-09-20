Правительство России прогнозирует дефицит бюджета на 2023 год в три триллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России сверстало бюджет на 2023 год, по прогнозам кабинета министров его дефицит составит три триллиона рублей, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Доходы бюджета следующего года оцениваем в сумму около 26 триллионов рублей – в ней уже учтены предложения по дополнительным доходам, которые были проработаны в соответствии с поручением главы государства. Расходы около 29 триллионов рублей. Соответственно, дефицит бюджета составит 2% ВВП, или 3 триллиона рублей», – сказал глава правительства на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

По словам Мишустина, покрывать бюджетный дефицит планируется главным образом за счет внутренних заимствований. Это даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния и обеспечить приемлемый уровень государственного долга, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство России представило президенту Владимиру Путину проект бюджета на 2023-2025 годы. Документ учитывает основные риски для экономики РФ, отметил глава кабинеета министров.