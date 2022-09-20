Bloomberg: Евросоюз намерен разрешить перевозки угля из России Фото: REUTERS

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить перевозку российского угля в целях обеспечения энергетической безопасности в мире, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, это разрешение содержится в руководстве по применению антироссийских санкций Евросоюза, которое находится на стадии рассмотрения. В документе говорится, что перевозка определенных товаров, включая уголь и сопутствующую продукцию, "должна быть разрешена с целью обеспечения продовольственной и энергетической безопасности во всем мире".

Кроме того, по информации агентства, помимо угля, в инструкции также упоминаются удобрения, древесина и некоторые цементные изделия.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2022 года в силу вступил полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза. Такое решение - одна из санкционных мер Запада против российской стороны Отмечается, что данная мера была внесена в пятый пакет санкций ЕС, который был принят еще в начале апреля текущего года. Документ подразумевает постепенный отказ от импорта российского угля. А с 1 августа текущего года, согласно этому пакету, страны союза вводят полный запрет на поставки угля из РФ.

Ранее главный экономист японского банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси заявил, что миру грозит конец света в случае введения Европейским союзом эмбарго на российские энергоносители. Специалист отметил, что при запрете Евросоюзом использования российских энергоносителей будут простаивать газопроводы, что, в свою очередь, приведет к необходимости разрабатывать для экспорта новые мощности.