Шольц вышел из себя после вопроса о вступлении Турции в ШОС Фото: REUTERS

Канцлера ФРГ Олафа Шольца заявил, что его раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) так как, по его словам, Германия не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире. Об это пишет РИА Новости.

"Мы считаем, что это не та организация, которая вносит очень важный вклад в установление хороших отношений в мире. Поэтому меня очень раздражает развитие этого вопроса и дискуссии на этот счет", - сказал он на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к желанию Турции стать членом ШОС.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, ШОС была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

На членов организации приходится:

- 23% площади суши.

- 3.27 млрд. человек или 41% населения планеты.

- $25.9 трлн. ВВП или 28% мирового ВВП.

При этом, организация не считается военным блоком. Нет каких-то общих учений стран ШОС, консультаций министров обороны или объединения оружейных систем, как сделано в НАТО.