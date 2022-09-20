Эрдоган жёстко поставил Евросоюз на место Фото: REUTERS

Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. Об этом во вторник, 20 сентября, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Европейский Союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам приблизиться к нему, а потом спросит: "Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?" Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому Союзу. Мы встречаемся со всеми странами мира. Я встречаюсь с господином Си (Цзиньпином, председателем КНР), я встречаюсь с господином Путиным (Владимиром, президентом РФ), я встречаюсь с господином Моди (Нарендрой, премьером Индии). Я веду переговоры со всеми странами. Потому что мы все являемся частью этого мира", - сказал он в интервью телеканалу PBS

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, накануне главной новостью, озвученной президентом Турции, стало желание Анкары стать полноправным членом ШОС.

До этого сообщалось, что Турция не планирует вводить антироссийских санкций в связи с военной спецоперацией на Украине и считает необходимым сохранение канала для диалога, заявили в Анкаре. Страна может стать «окном в мир» для России в условиях санкционного давления Запада, это касается и транзитных авиаперелетов, и туризма, и торговли.

Как писал сайт KP.RU, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал позитивной готовность Европейского союза рассмотреть перспективу вступления Украины в союз, однако отметил, что таких инициатив никто не проявлял по отношению к Анкаре, которая стала кандидатом на вступление в Евросоюз в 1999 году, а заявку подала еще 1987.