Россия увеличила экспорт угля в Китай в августе на фоне вступления в силу европейского угольного эмбарго Фото: REUTERS

Россия увеличила объемы поставок угля в Китай на 15% в сравнении с показателями июля — до 8,4 млн тонн. В годовом выражении рост составил 57%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные таможни КНР.

Наращивание поставок в азиатскую страну произошло после вступления с 10 августа в силу эмбарго Евросоюза на импорт российского угля. После этого основным покупателем сырья стал Китай, обойдя по этому показателю Индию.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2022 года в силу вступил полный запрет на поставки российского угля в страны Европейского союза.

Как рассказывал сайт KP.RU, доходы России от поставок нефти выросли в 2022 году на 50%, следует из данных Международного энергетического агентства. Увеличению доходов не помешали даже торговые ограничения. По информации Bloomberg, в этом году Россия зарабатывала на продаже нефти и нефтепродуктов около 20 миллиардов долларов ежемесячно. Страна поставляла порядка 8 баррелей в день. При этом отмечается, что сокращение потоков дизельного топлива, мазута и нафта из России создает повышенную напряженность на мировых рынках