Макрон: продолжение конфликта на Украине несет угрозу мировой безопасности Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что чем дольше длится конфликт на Украине, "тем большая угроза создается для европейской безопасности, а также для всего мира".

"Те, кто считают себя сильными, хотят подчинить тех, кого считают слабыми", - изложил свою точку зрения Макрон, добавив, что это путь "к возврату в век имперской политики и колоний". "Франция это отрицает и непрестанно ищет мира", - сказал он во время выступления на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Эммануэль Макрон проговорил за полгода с российским лидером в общей сложности сто часов. Об этом он рассказал в начале июня. При этом политик затруднился ответить, сколько раз он беседовал с Путиным.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее объяснил, что президент России провел телефонные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и лидером Франции, чтобы лично донести позицию Москвы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.