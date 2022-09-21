Зеленский заявил, что позиция Киева не меняется из-за референдумов Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиция и задачи Киева остаются неизменными, несмотря на предстоящие референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав России.

"Наши позиции не изменяются от шума или каких-либо анонсов откуда-то. И имеем в этом полную поддержку наших партнеров", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Напомним, уже известно, что во всех четырех регионах голосование будет проходить 23-27 сентября 2022 года.

Даты назначены, голосование готовится: "Комсомольская правда" ответила на главные вопросы о референдумах республик Донбасса и освобожденных территорий о присоединении к России. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.