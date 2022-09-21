Президент Польши Дуда заявил, что Россия якобы "должна Украине репарации" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия якобы "должна выплатить Украине военные репарации".

"Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций", - сказал он с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Говоря об Украине, польский президент также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии.

"Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого", - добавил Дуда.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости для России «учить слова репарация и контрибуция», указав также на то, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров. Как рассказывал ранее сайт KP.RU, Зеленский считает, что в восстановлении страны после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших. По его словам, чем быстрее на Украине падет преступный киевский режим, тем быстрее страна вернется к мирной жизни.