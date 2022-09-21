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Политика20 сентября 2022 23:21

Президент Польши Дуда заявил, что Россия якобы "должна Украине репарации"

Польский президент также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Президент Польши Дуда заявил, что Россия якобы "должна Украине репарации"

Президент Польши Дуда заявил, что Россия якобы "должна Украине репарации"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия якобы "должна выплатить Украине военные репарации".

"Россия должна Украине военные репарации, которые ей придется заплатить. Нет справедливости без компенсаций", - сказал он с трибуны 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Говоря об Украине, польский президент также намекнул на тему военных репараций, которые Польша требует от Германии.

"Это касается наших дней, но касается и нерешенных вопросов прошлого", - добавил Дуда.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о необходимости для России «учить слова репарация и контрибуция», указав также на то, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров. Как рассказывал ранее сайт KP.RU, Зеленский считает, что в восстановлении страны после окончания боевых действий должны принимать участие как Россия, так и европейские страны.

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал заявление киевских властей о выплате "репараций" бредом сумасшедших. По его словам, чем быстрее на Украине падет преступный киевский режим, тем быстрее страна вернется к мирной жизни.