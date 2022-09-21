Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства, отметив опасность использовать в отношении России «ядерный шантаж».

«Те, кто ведет ядерный шантаж против РФ, должен знать, что роза ветров может развернуться в их сторону», - заявил российский президент.

По его словам, «в своей агрессивной политике Запад перешел всякую грань». Путин указал на террористические удары с использованием западного оружия, которые наносились по приграничной территории. «НАТО производит разведку на юге России», - добавил он.

«Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», - подчеркнул глава государства.

Напомним, как писал сайт KP.RU, в своей речи российский президент также заявил, что целью Запада является разобщение и уничтожение России. По словам главы государства, такие планы по разобщению и уничтожению Российской Федерации западные страны «вынашивают давно».