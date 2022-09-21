Стало известно, кто попадёт под частичную мобилизацию в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полковник в отставке, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что всех подряд забирать в рамках частичной мобилизации не будут, сначала Генштаб России определит, каких именно военных специалистов не хватает на фронте.

"В первую очередь, конечно, будут брать тех людей, которые владеют военно-учётной специальностью по распоряжению генштаба. Только генштаб определяет, сколько специалистов нужно на какую технику и в какие части. Прежде всего это будут солдаты и сержанты из резерва", — сказал он в беседе с Life.ru.

Военный обозреватель "КП" подчеркнул, что речь идёт о призыве резервистов, которые периодически были на сборах в воинских частях и проходили боевую подготовку.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Сайт KP.RU рассказывает, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.