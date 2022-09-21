Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений Фото: Михаил ФРОЛОВ

В РЖД опровергли информацию о том, что для покупки билетов лицам призывного возраста, мужчинам от 18 до 65 лет, необходимо предоставлять справки из военкомата. Об этом компания сообщила РИА Новости. Никаких ограничений на покупку билетов нет.

"Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", - сообщили в РЖД.

21 сентября 2022 года на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов и иных соцсетях стала распространяться информация о том, что ОАО "РЖД" якобы прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без специальной справки из военкомата.

В этот же день Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно указу президента, регионы обязаны обеспечить призыв в сроки и в количестве, обозначенные Министром обороны Сергеем Шойгу.