Песков заявил, что разъяснения о возможном закрытии границ для подлежащих частичной мобилизации последуют Фото: REUTERS

Разъяснения относительно вопроса о возможности закрытия границ для лиц, которые подлежат частичной мобилизации, последуют. Такое заявление в среду, 21 сентября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, призвав набраться терпения.

«Я не могу ответить сейчас на этот вопрос», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, принято ли уже соответствующее решение.

«Вы знаете, что есть разные положения на этот счет в действующих законах. Давайте чуть-чуть наберемся терпения. Разъяснения последуют на этот счет», - добавил пресс-секретарь российского президента.

Как писал сайт KP.RU, Песков также прокомментировал вопрос о временных параметрах частичной мобилизации, отметив, что в указе президента о них не говорится. Он также сообщил, что тех, кто получит отсрочку от частичной мобилизации, в кратчайшие сроки определит правительство.