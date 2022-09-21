Министр обороны Сергей Шойгу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что база мобилизационного развёртывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления к мобилизации готовы. Он также призвал командующих войсками военных округов взаимодействовать с органами исполнительной власти субъектов РФ для обеспечения мобилизации.

"Командующим войсками военных округов организовать тесное взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению призыва граждан по мобилизации", - сказал он.

По его словам, настало время на практике применить опыт, который нарабатывался годами в ходе стратегических учений.

Президент России Владимир Путин с 21 сентября 2022 объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что она нужна для обеспечения контроля на линии соприкосновения в 1000 километров. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Путин также сказал ранее, что Россия будет использовать все доступные ей средства для обороны территории, в том числе в ситуации “ядерного шантажа”.