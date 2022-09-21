Песков прокомментировал идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине

Песков посоветовал Боррелю обратить внимание на преступления Украины в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прежде чем рассуждать о создании трибунала над гражданами России за их действия на Украине, европейским чиновникам следует обратить внимание на преступления Киева в Донбассе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал идею главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о создании независимого трибунала над россиянами.

«В целом европейским дипломатам мы хотели бы порекомендовать обратить внимание на преступления украинского режима начиная с 2014 года, которые могут и должны стать поводом для того самого трибунала, о котором говорят европейцы», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Ранее Боррель отметил, что поддерживает идею создания трибунала над гражданами РФ за их действия на Украине. При этом о совершающих преступления украинцах глава европейской дипломатии не упомянул.

Юрист Анатолий Капустин считает, что дипломат превышает свои полномочия, рассуждая о трибунале над россиянами