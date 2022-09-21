Премьер Испании назвал энергосистему Европы нефункционирующей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический рынок Европейского союза больше не работает. Такое заявление в ходе Генассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) сделал премьер-министр Испании Педро Санчес.

«Сейчас энергическая система Европы - это рынок, который не функционирует», - заявил глава испанского правительства, слова которого приводит Fortune.

Педро Санчес также раскритиковал запуск некоторыми странами Европейского союза угольных электростанций. По его словам, члены Евросоюза не должны приостанавливать свои усилия по переходу к более чистым источникам энергии.

Напомним, днем ранее, 20 сентября, Педро Санчес также призвал к серьезной реформе системы Организации Объединенных Наций, указав на проблему украинского кризиса. Как заявил глава испанского правительства, страны-члены ООН обязаны «многосторонне реагировать на продовольственный кризис», однако стараться избегать дублирования программ.