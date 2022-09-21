Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 20 ноября 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Досрочные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября этого года. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев.

«Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов», – сказано в документе, опубликованном на сайте президента Казахстана.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Токаев подписал поправки в конституцию страны, которые предусматривают семилетний президентский срок в республике без права последующего переизбрания. Этими же поправками столица Казахстана была переименована из Нур-Султана в Астану.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев является президентом Казахстана с 20 марта 2019 года. Одним из первых его шагов на президентском посту стало переименование столицы государства из Астаны в Нур-Султан.