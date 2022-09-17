Столицу Казахстана вновь переименовали в Астану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в конституцию страны, согласно которым столица республики получила прежнее название – Астана. Кроме того, поправки предполагают установление однократного семилетнего президентского срока.

«Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан», – сообщается на сайте президента страны.

Напомним, накануне парламент Казахстана единогласно поддержал поправки в Конституцию, которые предусматривают семилетний президентский срок в республике без права последующего переизбрания, а также переименовании столицы страны Нур-Султана в Астану. Внесение поправок в Конституцию поддержали 50 депутатов Сената, а также 99 депутатов Мажилиса.

Ранее появилось сообщение о том, что предложение депутатов республики о возвращении казахской столице в прежнего названия было включено в проект поправок в конституцию, которые с согласия Токаева были направлены в Конституционный совет.