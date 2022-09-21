Эстония запретит въезд россиянам-участникам спецоперации на Украине

Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ Фото: REUTERS

Власти Эстонии заявили, что не будут препятствовать выезду проживающих в стране россиян, однако, если те примут участие в спецоперации РФ на Украине, они уже никогда не смогут вернуться в Эстонию, сообщил вице-канцлер МВД Вейко Комуссаар.

"Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию", – сказал вице-канцлер изданию Postimees.

По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.

По данным МВД, порядка 80 тысяч эстонцев имеют российское гражданство. При этом общая численность населения страны составляет 1,3 миллиона человек.

21 сентября 2022 года, после объявления президентом РФ Владимир Путин начала частичной мобилизации, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо призвал Евросоюз не подливать масло в огонь и сохранять спокойствие все страны, но не прекращать поддержки Украины.