Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика21 сентября 2022 11:40

Эстония запретит въезд россиянам-участникам спецоперации на Украине

Эстония не будет ограничивать выезд, но запретит въезд россиянам, если они примут участие в спецоперации
Владимир РОМАНЕНКО
Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ

Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ

Фото: REUTERS

Власти Эстонии заявили, что не будут препятствовать выезду проживающих в стране россиян, однако, если те примут участие в спецоперации РФ на Украине, они уже никогда не смогут вернуться в Эстонию, сообщил вице-канцлер МВД Вейко Комуссаар.

"Эстония не вводила ограничений на выезд из страны для граждан РФ. Но если мы узнаем, что они ушли на войну, у них не будет пути назад в Эстонию", – сказал вице-канцлер изданию Postimees.

По его словам, если местные российские граждане захотят отправиться на Украину, Эстония им препятствовать не будет.

По данным МВД, порядка 80 тысяч эстонцев имеют российское гражданство. При этом общая численность населения страны составляет 1,3 миллиона человек.

21 сентября 2022 года, после объявления президентом РФ Владимир Путин начала частичной мобилизации, премьер-министр Бельгии Александер де Кроо призвал Евросоюз не подливать масло в огонь и сохранять спокойствие все страны, но не прекращать поддержки Украины.