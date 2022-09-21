Премьер-министр Бельгии призвал ЕС ответить на частичную мобилизацию в России спокойствием

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо призвал Евросоюз не подливать масло в огонь. Фото: REUTERS

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо призвал Евросоюз не подливать масло в огонь. При этом он напомнил, что важно сохранять позиции по поддержке Украины.

"Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать", - сказал де Кроо после выступления президента РФ Владимира Путина с объявлением о частичной мобилизации

По его словам также, Бельгия уже оказала помощь Украине на 55 миллионов евро, и настоял на необходимости продолжать это делать, не только со стороны своей страны, но и государств- членов Союза.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, Запад угрожает России распадом, разобщением и уничтожением. Он подталкивает Украину к войне с Россией, считает президент.

Вместе с тем, министр обороны Сергей Шойгу объявил о плановом наборе резервистов в рамках частичной мобилизации. 300 тыс. человек, по заявлению министра, будут призваны в федеральных округах России.