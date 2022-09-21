Белый дом внес правки в речь Байдена в связи с объявлением частичной мобилизации в России

Белый дом внес срочные корректировки в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН Фото: REUTERS

Белый дом внес срочные корректировки в речь президента США Джо Байдена на ГА ООН после выступления президента РФ Владимира Путина с объявлением о частичной мобилизации, сообщает журналист Politico со ссылкой на источники в администрации.

"Сотрудники Белого дома подтверждают, что в предстоящую речь (президента США Джо) Байдена вносятся срочные поправки в связи со сделанным (президентом РФ Владимиром ) Путиным заявлением", - пишет в своем Twitter-аккаунте корреспондент издания Politico.

Изначально предполагалось, что Байден выступит с речью о реформе Совета безопасности ООН, о значительных инвестициях в мировую производственную безопасность и о действиях России на Украине, которым нужно противостоять, по мнению Белого дома. Свои заявления на ГА ООН Байден сделает несколько позже 21 сентября 2022 года, но уже с внесенными правками по вопросу частичной мобилизации в России.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением об объявлении частичной мобилизации в России. Позднее на сайте Кремля появился указ лидера страны, согласно которому за решение задач частичной мобилизации отвечает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он же определяет сроки и категории необходимых резервистов. По его словам, настало время на практике применить опыт, который нарабатывался годами в ходе стратегических учений.