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Политика21 сентября 2022 15:27

Путин заявил, что сложный период в истории России всегда завершался возрождением Отечества

Быть часть российской цивилизации - счастье, ответственность и долг
Владимир РОМАНЕНКО
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

На выступлении в честь дня государственности России в Великом Новгороде президент РФ Владимир Путин вспомнил прошлое страны: “сложный период в истории государства Российского всегда неизменно завершался возрождением Отечества”. Государственность в России отмечает свои 1160 лет.

“Быть частью многообразной российской цивилизации - счастье, но и ответственность и долг. Эта цивилизация наша и за свое отечество, за Родину, которая у нас одна, мы будем бороться”, - сказал президент.

Он также добавил, что граждане страны будут бороться и защищать ее “во имя наших предков и потомков, ради ее великого будущего”.

Во время визита в Великий Новгород Владимир Путин посетил учебные заведения инженерного уклона и побеседовал с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. По словам президента, профессиональное инженерное образование - одна из приоритетных тем на сегодняшний день.

По итогам поездки он сделал заявление, что российские власти будут продвигать инженерное дело - как в реальной плоскости, так и гуманитарной, повышая таким образом престиж профессии.