Байден считает, что Россия угрожает Европе применением ядерного оружия Фото: REUTERS

Соединенные Штаты рассматривают заявление президента России Владимира Путина о том, что РФ готова использовать все имеющиеся у нее средства для защиты своей территории, как ядерную угрозу в адрес Европы, заявил лидер США Джо Байден.

«Только сегодня президент Путин выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия в адрес Европы и безрассудным пренебрежением обязанностями режима нераспространения. Сейчас Россия призывает все больше военнослужащих вступить в бой, а Кремль организует фиктивный референдум, чтобы попытаться аннексировать часть Украины – это чрезвычайно серьезное нарушение Устава ООН», – сказал он на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Как заявил глава Белого дома, Россия вторглась на территорию Украины, попытавшись «стереть ее с карты». Тем самым Москва нарушила основные положения Устава ООН, отметил политик. Байден также добавил, что Вашингтон тесно работает со своими союзниками, чтобы сдержать ее атаки на территорию стран НАТО.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Р готова использовать для своей защиты все имеющиеся средства.