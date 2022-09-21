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Политика21 сентября 2022 16:43

НАТО намерена усилить санкции против России после решения Путина о частичной мобилизации

Речь российского лидера хоть и обострила ситуацию, но не стала для Запада сюрпризом, отметил генсек альянса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
НАТО намерена усилить санкции против России после решения Путина о частичной мобилизации

НАТО намерена усилить санкции против России после решения Путина о частичной мобилизации

Фото: Shutterstock

Страны НАТО намерены усилить санкционное давление на Россию после об объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину, должны ввести санкции против России и должны мобилизовать все международное сообщество, включая ООН, чтобы выступить с однозначным осуждением», – заявил глава НАТО в ходе выступления на онлайн-форуме Reuters Next .

Столтенберг пообещал продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на последние решения Москвы. По его словам, речь российского лидера хоть и обострила ситуацию, но не стала для Запада сюрпризом. Также генсек альянса заверил, что НАТО будет делать все для того, чтобы не допустить полномасштабного конфликта с Россией.

Как писал сайт KP.RU, в средц, 21 сентября, президент РФ обратился к гражданам с заявлением об объявлении частичной мобилизации в России.