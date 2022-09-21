НАТО намерена усилить санкции против России после решения Путина о частичной мобилизации Фото: Shutterstock

Страны НАТО намерены усилить санкционное давление на Россию после об объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны продолжать поддерживать Украину, должны ввести санкции против России и должны мобилизовать все международное сообщество, включая ООН, чтобы выступить с однозначным осуждением», – заявил глава НАТО в ходе выступления на онлайн-форуме Reuters Next .

Столтенберг пообещал продолжить оказывать поддержку Украине, несмотря на последние решения Москвы. По его словам, речь российского лидера хоть и обострила ситуацию, но не стала для Запада сюрпризом. Также генсек альянса заверил, что НАТО будет делать все для того, чтобы не допустить полномасштабного конфликта с Россией.

Как писал сайт KP.RU, в средц, 21 сентября, президент РФ обратился к гражданам с заявлением об объявлении частичной мобилизации в России.