Дмитрий Петелин стал третьим спецкором ТАСС на МКС

Пилотируемый корабль "Союз МС-22" с тремя членами экипажа пристыковался к МКС Фото: EAST NEWS

Пилотируемый корабль "К. Э. Циолковский" ("Союз МС-22") с тремя членами экипажа - космонавтами Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным, а также астронавтом Франциско Рубио - пристыковался к модулю "Рассвет" (МИМ-1). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что космонавт Дмитрий Петелин станет третьим спецкором агентства ТАСС на МКС. Первым специальным корреспондентом на орбите стал космонавт Александр Мисуркин, в марте 2022-го его сменил Олег Артемьев. Они рассказывают о жизни и работе на станции, различных экспериментах и испытаниях, присылают фото и видео с МКС.

По плану космическая командировка должна продлиться 188 суток - до 28 марта. На это время запланировано проведение 49 научных экспериментов по российской программе. Это первый перекрестный полет с США.

Также известно, что на корабль доставлено около 120 килограмм полезных грузов.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что Российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и вывела на орбиту два европейских навигационных спутника Galileo.

Также ранее сообщалось, что ракета «Союз» успешно вывела на орбиту европейские спутники Galileo.

До этого Дмитрий Рогозин выступил с предложением создать Евразийское космическое агентство. По его словам, Европейское космическое агентство смогло объединить множество стран, несмотря на то, что большие космические мощности имеются только у Германии, Франции, Италии и Испании. Глава Роскосмоса также указал на то, что промышленное производство стран бывшего СССР долгое время было связано.