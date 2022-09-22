Politico: Евросоюз намерен запретить импорт российских бриллиантов и предметов роскоши Фото: REUTERS

В новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) может войти запрет на импорт бриллиантов из России, пишет газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, Еврокомиссия планирует обсудить новый пакет ограничительных мер против России с послами ЕС в пятницу, 23 сентября.

Ожидается, что среди предлагаемых мер будут ограничение цен на российскую нефть, расширение списка санкций против российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, 11 марта 2022 года Джо Байден заявил, что помимо нефти, газа и угля США также намерены отказаться от импорта российских алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из-за ситуации на Украине.

Кстати, от американских ограничительных мер в отношении крупнейшего в мире производителя алмазов, российской «Алросы», пострадала вся торговая цепочка, и в итоге во всей отрасли начинается паника. Об этом писало американское издание Bloomberg.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.