Военная спецоперация на Украине 22 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 22 сентября 2022 года.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. Сайт KP.RU рассказывал, кто имеет право на отсрочку и кого не призовут на службу. В мире уже реагируют на решение о частичной мобилизации в России. Из-за рубежа начала поступать первая реакция на российские новости.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что все цели российской военной спецоперации на Украине будут выполнены, сколько бы времени это ни заняло. Ее цели известны: защита населения Донбасса, устранение угроз безопасности России, демилитаризация и денацификация Украины, отметил глава российского внешнеполитического ведомства.

Российские системы ПВО за сутки сбили 28 украинских снарядов РСЗО HIMARS и три противорадарные ракеты HARM, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства заявил, что в ходе специальной военной операции России на Украине за последние три недели было убито более семи тысяч украинских военнослужащих, а также уничтожено 970 единиц боевой техники противника.