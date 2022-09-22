Блинкен заявил, что правительство США продолжит поддержку Украины Фото: REUTERS

Правительство США продолжит поддержку Украины, говорится в заявлении американского госсекретаря Блинкена в связи с объявлением частичной мобилизации в России.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и её народ», — приводит его заявление ТАСС.

По словам госсекретаря, поддержка Киева со стороны американской администрации будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Ранее сайт KP.RU писал, что глава Пентагона пообещал, что Конгресс США продолжит оказывать военную помощь Украине. По словам Ллойда Остина, поддержка Киева является приоритетом для Вашингтона.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава российского МИДа Сергей Лавров публично заявляли о том, что все поставляемое Украине западное вооружение является легитимной целью для Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Кроме того, российские военные активно уничтожают и прибывающих на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ иностранных наемников.

Каждый день появляется информация о новых подвигах наших военных на Украине. Мы собрали все эти истории, чтобы рассказать их вам. Ведь это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. Это истории о тех, кто не сдаётся и не падает духом. Герои «Операции Z»: спецпроект "Комсомольской правды" о подвигах российских военных на Украине