Украинские беспилотники сбиты системами противовоздушной обороны над Крымом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация находится под полным контролем.

Напомним, днем ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, уничтожив украинский БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что беспилотник был сбит в районе Верхнесадового на окраине города.