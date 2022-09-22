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Политика22 сентября 2022 9:18

Системы ПВО сбили украинские беспилотники в трех районах Крыма

Глава республики Аксенов уточнил, что ситуация находится под полным контролем
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские беспилотники сбиты системами противовоздушной обороны над Крымом

Украинские беспилотники сбиты системами противовоздушной обороны над Крымом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты в трех районах Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг, 22 сентября 2022 года.

"Сегодня в трех районах Республики Крым были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты силами ПВО беспилотники ВСУ", - написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация находится под полным контролем.

Напомним, днем ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что зенитная установка Росгвардии сбила украинский беспилотник рядом с Мелитополем.

Как ранее писал сайт KP.RU, в конце августа в Севастополе сработала система противовоздушной обороны, уничтожив украинский БПЛА. Губернатор Михаил Развожаев уточнил, что беспилотник был сбит в районе Верхнесадового на окраине города.