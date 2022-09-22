Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Западным лидерам следует понять, что Россия выбрала свой путь и обратной дороги нет. Об этом заявил заместитель председателя национального Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя выступление президента РФ Владимира Путина, в ходе которого глава государства объявил о частичной мобилизации военнообязанных россиян.

"Западному истеблишменту, вообще всем гражданам натовских стран нужно понять, что Россия выбрала свой путь. Обратной дороги нет", - написал Медведев в своем телеграм-канале.

Напомним, Владимир Путин 21 сентября 2022 выступил с обращением к россиянам. Российский лидер рассказал о референдуме в ЛНР, ДНР, Запорожье и Херсонской области, а также объявил о частичной мобилизации в стране. С наиболее интересными цитатами из выступления можно ознакомиться в публикации на сайте KP.RU.

Ранее сообщалось, что Кремль опубликовал указ о частичной мобилизации, подписанный Владимиром Путиным. Согласно документу, главам всех российских регионов поручено обеспечить призыв на службу по мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны РФ.