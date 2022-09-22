Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией Фото: REUTERS

В интервью телеканалу BFMTV президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, но продолжает держать курс по поддержке Украины. Париж не отменяет ни в коем случае диалога с Москвой.

"Да, сейчас Россия решила перейти к новому этапу эскалации, в частности, за счет частичной мобилизации, а также за счет напоминания о том, что у нее есть соответствующие вооружения. Я думаю, что наш долг заключается в продолжении поддержки Украины, чтобы она могла защищать свою территорию, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией", - сказал он.

Россия, по его словам, перешла к новому этапу эскалации, объявив частичную мобилизацию в стране, и заявляя о наличии “соответствующего вооружения”.

"Помогая сопротивлению и восстановлению позиций Украины, мы одновременно поддерживаем контакт с Россией", - заявил он.

Президент Франции также сказал, что утром провел дискуссию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. С ним параллельно ведет переговоры и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Схожей позиции с Макроном придерживается премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Он призвал ЕС ответить спокойствием на развертывание в России частичной мобилизации и не подливать масло в огонь. Он напомнил Европе, что приоритетом остается по-прежнему помощь Украине.