Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Россия будет защищать свою территорию любым оружием, включая ядерное. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя рассуждения отставного американского генерала о возможности удара НАТО по Крыму.

Политик уточнил, что это касается и регионов, которые присоединятся к стране по итогам референдумов.

"Россия объявила, что для такой защиты могут быть использованы не только мобилизационные возможности, но и любое российское оружие, включая стратегическое ядерное и оружие на новых принципах", - подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза РФ добавил, что российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" способна достигнуть любых целей как в Европе, так и в Соединенных Штатах.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут "сокрушительный удар" по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

Ходжес отметил, что реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет "быстрой и жесткой".

Напомним, Дмитрий Медведев выразил мнение, что референдумы в Донбассе имеют огромное значение не только для системной защиты жителей ЛНР, ДНР и других освобождённых территорий, но и для восстановления исторической справедливости.