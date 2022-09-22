Американский генерал пригрозил России уничтожением Черноморского флота Фото: Кадр видео

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявил, что США нанесут «сокрушительный удар» по российским военным в случае, если президент России Владимир Путин применит ядерное оружие на Украине.

Ходжес отметил, что реакция президента США Джо Байдена на применение любого стратегического оружия массового уничтожения будет «быстрой и жесткой».

Американский генерал-лейтенант добавил, что ответ Вашингтона может быть не ядерным, однако при этом могут быть уничтожены российские базы в Крыму. Также Ходжес допустил, что удар может быть нанесен по Черноморскому флоту России.

Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что Россия готова использовать для своей защиты все имеющиеся средства, указав также на опасность использовать в отношении Российской Федерации «ядерный шантаж».

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что использование Россией ядерного оружия регулируется концепцией национальной безопасности. По словам Пескова, Россия может использовать ядерное оружие только в случае появления угрозы существованию страны.

До этого заместитель секретаря Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, Россия может применить ядерное оружие для самообороны. По словам Медведева, Россия могла бы ответить ядерным ударом на старт ядерных ракет противника или применение им ядерного оружия. Также замглавы Совета Безопасности считает допустимым применение ядерного оружия в случае совершения какой-либо страной действий, угрожающих существованию Российской Федерации.