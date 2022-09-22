В ДНР готовность к референдуму составляет 100 процентов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Донецкой Народной республике полностью закончена подготовка к проведению референдума о вступлении в состав Российской Федерации. Об этом в четверг 22 сентября заявил председатель Центральной избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий.

«Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы», - сказал Высоцкий на брифинге.

По словам председателя ЦИК ДНР, уже полностью заполнены списки избирателей. Количество отпечатанных бюллетеней составляет более 1,5 миллиона, добавил Высоцкий.

Напомним, волеизъявление граждан ДНР по вопросу вхождения республики в состав России пройдет с 23 по 27 сентября.

Подробно о том, как шла подготовка к проведению референдума по вхождению Республики в состав России, читайте здесь на KP.RU.

Что говорят люди в Донбассе о референдуме по вхождению в состав РФ, узнайте здесь на KP.RU.

Тем временем украинские власти угрожают жителям освобожденных районов 12 годами тюрьмы за участие в референдуме. Уголовным преследованием за участие в референдуме о присоединении к России пугает жителей освобожденных территорий вице-премьер Украины Верещук.