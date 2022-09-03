Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 сентября 2022 20:48

Украинские власти угрожают жителям освобожденных районов 12 годами тюрьмы за участие в референдуме

Уголовным преследованием за участие в референдуме о присоединении к России пугает жителей освобожденных территорий вице-премьер Украины Верещук
Мария ПАВЛОВА
Украинские власти угрожают 12 годами тюрьмы жителям освобожденных территорий за участие в референдуме о присоединении к России.

Украинские власти угрожают 12 годами тюрьмы жителям освобожденных территорий за участие в референдуме о присоединении к России.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жителей освобожденных территорий Украины ожидает уголовное преследование за участие в референдуме о присоединении к России. Об этом заявила в субботу 3 сентября вице-премьер украинского правительства Ирина Верещук.

«Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса», - сказала Верещук в эфире телемарафона украинского телевидения.

Вице-премьер добавила, что людям, которые будут участвовать в референдуме или побуждать других к участию в нем, может грозить до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

«Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной», - объяснила Верещук.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин назвал референдум о присоединении Донецкой Народной Республики к РФ практической реализацией желаний и устремлений жителей Донбасса.

Власти Херсонской области назвали референдум шансом выйти с «дикого поля».

В администрации Запорожья рассказали, как будет проводиться референдум о присоединении к РФ.