Глава МИД Китая заявил, что Пекин не будет бездействовать в отношении украинского конфликта. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин не собирается бездействовать в отношении украинского конфликта. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Китая Ван И в четверг 22 сентября.

Министр подчеркнул, что Китай не намерен способствовать дальнейшей эскалации украинского конфликта.

«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», - цитирует ТАСС высказывание Ван И в ходе встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава дипломатического ведомства Китая добавил, что Пекин поддерживает государства, выступающие посредниками в урегулировании украинского конфликта и достижении мира.

Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая Украину вооружением.