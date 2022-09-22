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Политика22 сентября 2022 17:06

МИД Китая заявил, что Пекин не будет бездействовать в отношении украинского конфликта

Китай не собирается способствовать эскалации конфликта на Украине
Мария ПАВЛОВА
Глава МИД Китая заявил, что Пекин не будет бездействовать в отношении украинского конфликта.

Глава МИД Китая заявил, что Пекин не будет бездействовать в отношении украинского конфликта.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин не собирается бездействовать в отношении украинского конфликта. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Китая Ван И в четверг 22 сентября.

Министр подчеркнул, что Китай не намерен способствовать дальнейшей эскалации украинского конфликта.

«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», - цитирует ТАСС высказывание Ван И в ходе встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава дипломатического ведомства Китая добавил, что Пекин поддерживает государства, выступающие посредниками в урегулировании украинского конфликта и достижении мира.

Ранее глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров заявил, что западные страны становятся стороной конфликта на Украине, цинично накачивая Украину вооружением.