Генштаб ВС РФ заявил, что студентов дневных отделений вузов не будут призывать и мобилизовывать

Студенты дневных отделений не будут призываться в армию и не подлежат частичной мобилизации. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российские студенты не будут призываться в армию в ходе осенней кампании 2022 года и не подлежат частичной мобилизации. Об этом заявил в четверг 22 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский, отвечая на наиболее часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов-очников, обучающихся в вузах, речи не идет. Все спокойно ходят на занятия, никто их призывать и отмобилизовывать не будет», - сказал Цимлянский.

Представитель Генштаба добавил, что в ходе осеннего призыва-2022 года в российскую армию будет призвано 120 тысяч человек, это меньше, чем год назад. Призванные на срочную службу не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине, уточнил он.

Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных. Трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Кого и как будут набирать по мобилизации, куда им будут перечислять деньги, а кто точно останется дома, читайте здесь на KP.RU.