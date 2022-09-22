Минобороны России разъяснило порядок частичной мобилизации

В Минобороны рассказали, кто в первую очередь подлежит частичной мобилизации. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Частичная мобилизация предполагает в первую очередь тех военнослужащих запаса, кто имеет военные специальности, необходимые в данный момент. Это стрелки, танкисты, водители, артиллеристы, механики-водители. Об этом говорится в разъяснении российского Минобороны по вопросам относительно частичной мобилизации, которые в четверг 22 сентября дал представитель организационно-мобилизационного управления генштаба Владимир Цимлянский.

В рамках частичной мобилизации будут призваны рядовые и сержанты в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, старшие офицеры в возрасте до 55 лет. Преимущество будет отдано тем, кто уже имеет боевой опыт, уточнили в Минобороны.

Также в военном ведомстве разъяснили, кого не будут призывать в ходе частичной мобилизации. Подробности здесь на KP.RU.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.

Также Генштаб ВС РФ заявил, что студентов дневных отделений вузов не будут призывать и мобилизовывать.