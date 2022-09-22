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Общество22 сентября 2022 19:50

В России работает горячая линия 122 по вопросам о частичной мобилизации

Ответы на часто задаваемые вопросы будут появляться и на сайте Объясняем.рф по мере их проработки
Мария ПАВЛОВА
Дмитрий Чернышенко рассказал, как работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Дмитрий Чернышенко рассказал, как работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, позвонив на горячую линию 112. Линия начала работу в четверг 22 сентября. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что горячая линия действует во всех российских регионах.

Вице-премьер добавил, что ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, можно будет получить и на сайте объясняем.рф. Совместно с Минобороны будут готовиться ответы на вопросы, на сайте их будут размещать по мере проработки.

Дмитрий Чернышенко отметил, что при поиске информации о частичной мобилизации следует ориентироваться на официальные источники и не использовать непроверенные сведения и слухи.

Ранее в Минобороны России разъяснили порядок частичной мобилизации. В военном ведомстве заявили, что при частичной мобилизации в первую очередь будут призывать стрелков, танкистов, артиллеристов.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.