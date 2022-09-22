Дмитрий Чернышенко рассказал, как работает горячая линия по вопросам частичной мобилизации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне могут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации, позвонив на горячую линию 112. Линия начала работу в четверг 22 сентября. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, уточнив, что горячая линия действует во всех российских регионах.

Вице-премьер добавил, что ответы на часто задаваемые вопросы, касающиеся частичной мобилизации, можно будет получить и на сайте объясняем.рф. Совместно с Минобороны будут готовиться ответы на вопросы, на сайте их будут размещать по мере проработки.

Дмитрий Чернышенко отметил, что при поиске информации о частичной мобилизации следует ориентироваться на официальные источники и не использовать непроверенные сведения и слухи.

Ранее в Минобороны России разъяснили порядок частичной мобилизации. В военном ведомстве заявили, что при частичной мобилизации в первую очередь будут призывать стрелков, танкистов, артиллеристов.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, президент Владимир Путин в ходе обращения к населению Российской Федерации в среду 21 сентября объявил о частичной мобилизации военнообязанных граждан РФ.