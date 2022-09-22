Россиянам рассказали, насколько вырастет маткапитал в 2023 году Фото: Архив "КП"

В следующем году материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4%. Сумма выплаты изменится с 1 февраля 2023 года, говорится в материалах к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Предполагается, что с февраля размер выплаты на первого ребёнка составит 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысяч рублей. Таким образом, доплата на второго составит 189 524 рубля, пишет ТАСС.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребёнка составляет 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи (если семья не брала его на первого).

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала будет проводиться по фактической, а не по прогнозируемой инфляции. В законе отмечается, что размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым правительством РФ. По такому же стандарту будут осуществляться пересмотры размера оставшейся части суммы данной выплаты.

Материнский капитал — огромная помощь всем российским семьям. С 1 января 2007 года на эти выплаты имели право родители двух и более детей. С 1 января 2020 года маткапитал положен и за первенца. В 2022 году сумма составляет сумма на первого ребенка составляет 524,5 тысяч рублей, на второго и последующих детей — 693,1 тысяч рублей, если семья не получала деньги на первенца. Сайт KP.RU разбирался, сколько составляет материнский капитал и на что можно потратить эту выплату.