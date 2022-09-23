Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"Обсуждена тематика взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества в свете принятого на недавнем саммите в Самарканде решения о предоставлении Саудовской Аравии статуса партнера по диалогу. Мухаммед Бен Сальман отметил возрастающую роль ШОС в международных делах.", - сообщила пресс-служба Кремля.

Наследный принц выразил готовность Королевства активно участвовать в деятельности ШОС.

Ранее спецпредставитель президента РФ по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что “шквал неконструктивной критики” со стороны западных стран на последний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) говорит о возрастающей роли объединения.

На прошлой неделе в Самарканде состоялся саммит ШОС. Лидеры стран-участниц, среди которых присутствовал президент РФ Владимир Путин, собрались на заседании всеобщих заседаниях узкого и расширенного форматов, а также провели серию двусторонних встреч.

Одним из итогов обсуждений стало включение потенциального кандидата в процесс вступления в организацию в лице Белоруссии и подписание Ираном меморандума об обязательствах.