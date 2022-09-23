Захарова напомнила, что ООН не золотая рыбка, исполняющая прихоти безумных людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ООН - это не золотая рыбка для исполнения желаний Запада, а механизм поиска компромисса, поэтому и реформа Совета безопасности всемирной организации должна проводиться не в интересах Запада, который хочет включить в него своих сателлитов, а за счет Азии, Африки, которые там недопредставлены.

"Реформа Совбеза не должна проводиться теми людьми, которые хотят поставить Организацию Объединенных Наций себе в услужение. Понимаете?", - сказала она в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Представитель российского МИД подчеркнула, что реформа должна проходить со знаком плюс, а не в интересах западных идеологов.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, Россия поддержит американскую инициативу о расширении состава Совета Безопасности ООН – постоянно действующего органа Организации, на который возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя выступление Байдена в ООН, напомнил, что «мы сами давно выступаем за расширение Совбеза в обеих категориях».

Напомним, постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) являются пять суверенных государств, которым Устав ООН 1945 года предоставляет постоянное место в Совете Безопасности ООН. Это такие страны как Китай, Франция, Россия, США и Великобритания.

Генассамблея ООН проходит с 20 по 26 сентября 2022 года. Она проходит в очном формате, тогда как в предыдущие два года выступления спикеров были заранее записаны на видео в связи с пандемией коронавирусной инфекции.