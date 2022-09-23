МИД КНР сделал важное заявление по поводу конфликта на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем заявил, что Пекин ни в коем случае не станет обострять конфликт на Украине, но при этом не хочет наблюдать за ним со стороны. Об этом пишет ТАСС.

«Китай не будет сидеть сложа руки и не будет подливать масла в огонь, мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», - сказал он на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава дипломатического ведомства Китая добавил, что Пекин поддерживает государства, выступающие посредниками в урегулировании украинского конфликта и достижении мира.

Накануне глава МИД Китая Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что никто не может лишить Россию той важной роли, которую она играет в ООН.

Напомним, в июне 2022 года президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин по телефону обсудили отношения двух стран и сложное положение на Украине. Президент повторил главе КНР наше видение спецоперации и ее настоящих причин. Азиатский политик в ответ «отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов». Китай согласен, что Запад угрожает нашей безопасности, а также назвал российскую спецоперацию правомерной.