Зеленский раскритиковал Германию за нежелание поставлять Киеву танки Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал власти Германии, которые, по его мнению, не проявляют желания поставлять танки и другую бронетехнику Киеву.

"Я хочу просто обратиться к Германии и сказать: вы независимы от любой другой страны. Это ваше мнение <...> Если не хотите отдать [танки и другую бронетехнику], без обид - вы самостоятельное государство, не давайте. Но не пробуйте говорить: сначала Америка, потом Германия, потом будет Польша и так далее. Не нужно. Каждый должен отвечать за себя", - сказал он в интервью газете Bild.

Украинский лидер призвал Германию стать примером для других стран в деле поддержки Украины.

Ранее журналист Андреас Клут в своей статье для Bloomberg выразил мнение, что страны Запада до сих пор не поставили украинской армии танки западного производства, а Германия отказывается делать это первой, чтобы не оказаться втянутой в обострившийся конфликт на Украине.

До этого сайт KP.RU писал, что власти Германии продолжат оказывать Украине военную помощь, в частности поставлять вооружения. По мнению главы МИД ФРГ Анналены Бербок, благодаря усилиям Германии стало возможным освобождение отдельных городов.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в скором времени Киев получит от Берлина новое «суперсовременное оружие», указав на радары, системы противовоздушной обороны (ПВО) и боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Незадолго до этого, 23 августа, он сообщил о том, что Канада и Германия согласовали пакет военной помощи, включающий поставки Украине системы ПВО и ракетные системы, а также «тонны» боеприпасов.