Мобилизованных граждан не будут увольнять с работы Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан, они смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы.

«Необходимые для этого изменения внесены в особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, и утверждены постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — сообщила пресс-служба правительства.

Трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, подчеркнули там.

Напомним, президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждан. Сайт KP.RU рассказывал, кто имеет право на отсрочку, кого не призовут на службу.

Как рассказывал сайт KP.RU, мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие до 55 лет. Приоритетным критерием является не звание, а военно-учетная специальность. В первую очередь это:

- Стрелки,

- танкисты,

- артиллеристы,

- водители,

- механики-водители

Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подробнее о том, кого и как будут набирать по мобилизации, куда им будут перечислять деньги, а кто точно останется дома читайте в материале сайта KP.RU