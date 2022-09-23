Американцы высмеяли Зеленского после призыва "наказать" Россию Фото: REUTERS

Читатели американского консервативного портала Breitbart отреагировали на выступление Владимира Зеленского на сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, по мнению украинского лидера, для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов. Ими он назвал «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский счел «решимость мира сплотиться вокруг Украины».

"Перевожу: "Пожалуйста, пришлите еще денег. Очень нужны деньги"", - написал пользователь Heynorm48.

"А когда у него там следующая фотосессия для Vogue?" – задался вопросом Montana1987.

"Да, Зеленский сейчас наверняка популярнейший человек в мире. Ждите, скоро журнал People объявит его "Человеком года"", - сыронизировал DeepThought.

"Не похоже, чтобы его и впрямь интересовали переговоры", - отметил A447.

"А на кой ему переговоры? Он же получает от Байдена миллиарды и наживается на войне", - указал jude newman.

"Поначалу он даже хотел договориться. Но его кредиторы сказали: никаких переговоров", - выразил мнение Breathe Deeply.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к Организации Объединенных Наций (ООН). Он попросил признать Россию "террористическим государством" и исключить страну из Совета Безопасности ООН, где РФ является постоянным членом. Свою позицию он объяснил тем, что это будет "справедливо и необходимо".

До этого в российском МИД уже заявляли, что сценарий с лишением РФ членства в ООН заведомо является неосуществимым, Совет Безопасности организации не сможет вынести такую рекомендацию.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.