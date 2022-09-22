Зеленский перечислил компоненты «формулы мира»

По мнению украинского лидера, для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеообращения на Генассамблее ООН перечислил компоненты «формулы мира». Об этом пишет ТАСС.

По мнению украинского лидера, для достижения мира необходимо достичь пяти пунктов.

Ими он назвал «наказание России», защиту жизней украинцев путем финансовой и военной помощи Киеву, соблюдение территориальной целостности страны и гарантии безопасности. Пятым условием Зеленский счел «решимость мира сплотиться вокруг Украины».

Ранее сообщалось, что ГА ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на неделе высокого уровня в формате записанного видеообращения. За предоставление такого права проголосовала 101 страна, еще 19 воздержались, против предоставления им записи видеообращения выступили Россия, Белоруссия, КНДР, Куба, Никарагуа, Сирия и Эритрея.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.