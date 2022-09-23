Поток въезжающих из России в Казахстан увеличился Фото: Валерий БУТАЕВ

Количество россиян, въезжающих в Казахстан, увеличилось. Об этом сообщила Пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана в пятницу, 23 сентября 2022 года.

По данным ведомства, на четырех пунктах пропуска из 30 наблюдаются очереди.

"Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме, - уточнили в казахской погранслужбе. - На четырех наблюдается скопление в связи с увеличившимся потоком пассажиров и транспортных средств".

Напомним, что россиянам для въезда в Казахстан виза не требуется. Гражданам РФ без оформления вида на жительство можно находиться на территории этого государства до трех месяцев.

Как ранее писал сайт KP.RU, Норвегия приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме, которое действовало с 2007 года. Цель его в том, чтобы "способствовать контактам между людьми, являющимся важным условием устойчивого развития экономических, гуманитарных, культурных, научных и иных связей".