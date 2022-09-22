Норвегия приостановила соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме с 22 сентября 2022 года

Норвегия приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Норвегия приостановила действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме.

«Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года», - сказано в пояснении, опубликованном в четверг 22 сентября на сайте Иммиграционного директората королевства.

Напомним, соглашение об упрощении выдачи виз между РФ и ЕС действовало с 2007 года. Цель его в том, чтобы «способствовать контактам между людьми, являющимся важным условием устойчивого развития экономических, гуманитарных, культурных, научных и иных связей».

Ранее сообщалось, что 31 августа министры иностранных дел стран ЕС собрались на неформальную встречу в Праге - и договорились приостановить соглашение. А 6 сентября в Брюсселе Еврокомиссия рассмотрела и поддержала это решение уже официально.

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