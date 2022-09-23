США пригрозили турецким банкам санкциями за обслуживание карт "Мир" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон угрожает турецким банкам санкционными ограничениями за использование российской платежной системы «Мир». Об этом пишет в пятницу, 23 сентября, газета Yeni afak.

«США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы "Мир"», - передает издание.

В статье отмечают, что позиция Анкары, которая соблюдает только санкции, введенные Организацией Объединенных Наций (ООН), не меняется уже много лет.

Напомним, турецкие Denizbank и Isbankasi накануне заявили о прекращении обслуживание карт «Мир», уточнив, что приняли такое решение из-за введенных США и Великобритании антироссийских санкций. Однако на данный момент крупные турецкие банка Halkbank, Ziraat bankasi и VakifBank по-прежнему выдают наличные в свих банкоматах с карт российской платежной системы.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что в пятницу, 23 сентября, может принять решение по дальнейшему использованию российских карт «Мир» в республике.