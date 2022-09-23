Председатель Совета министров Херсонской области обратился к жителям в связи с началом референдума Фото: REUTERS

В пятницу, 23 сентября, в Херсонской области начинается референдум о вхождении в состав Российской Федерации. В связи с этим председатель Совета министров - Правительства области Сергей Елисеев обратился к жителям региона.

«Мы сделали все, чтобы создать все необходимые условия для максимально безопасного волеизъявления наших жителей. Сегодня для всех нас настал важный исторический день. В эти дни мы выбираем общее будущее для нашего края и для наших детей», - заявил он, призвав жителей областей «не оставаться равнодушным и исполнить свой гражданский долг - принять участие в референдуме».

Елисеев также выразил уверенность, что вхождение в состав Росси будет не только «торжеством исторической справедливости» и «позволит обезопасить территорию» области, но также и «откроет новые возможности на пути к возрождению экономического, социального и культурного потенциала».

Напомним, в минувший вторник, 20 сентября, были установлены сроки проведения референдума в Донецкой и Луганской Народной Республики (ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях. Референдумы о присоединении к Российской Федерации пройдут 23 - 27 сентября 2022 года.